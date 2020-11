Paes lidera com 41% e trio disputa segunda posição, aponta Ibope

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) já garantiu vaga em eventual segundo turno na disputa pela prefeitura da capital fluminense. Pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 14, mostra que Paes lidera com 41% dos votos válidos. Já a segunda vaga para o segundo turno segue aberta, com três candidatos empatados tecnicamente, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. São eles: Marcelo Crivella (Republicanos), com 16%; Benedita da Silva (PT), 13%; e Delegada Martha Rocha (PDT), 11%.

O levantamento leva em consideração apenas os votos válidos, ou seja, não incluem votos brancos, nulos e indecisos.

Na sequência, aparecem: Luiz Lima (PSL), com 7%; Eduardo Bandeira de Mello (Rede), Renata Souza (PSOL) e Paulo Messina (MDB) somam 3% cada um. Fred Luz (Novo) tem 2% e Clarissa Garotinho (Pros), 1%. Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) não pontuaram.

Segundo turno

O Ibope fez ainda três simulações de segundo turno com os candidatos do Rio de Janeiro. Paes vence em todos os cenários testados.

Cenário 1

Eduardo Paes (56%) x Marcelo Crivella (21%)

Branco/Nulo – 19%

Não sabe – 4%

Cenário 2

Eduardo Paes (48%) x Delegada Martha Rocha (26%)

Branco/Nulo – 20%

Não sabe – 5%

Cenário 3

Eduardo Paes (48%) Benedita da Silva (24%)

Branco/Nulo – 23%

Não sabe – 4%