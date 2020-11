Na véspera da votação, o DataFolha aponta Eduardo Paes (DEM) com grande vantagem na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. Nos votos válidos, ele soma 68% contra 32% do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Em relação à pesquisa anterior, Paes oscilou dois pontos para baixo, enquanto Crivella subiu dois.

Ao se considerar todos os votos, Paes tem 55% contra 26% do prefeito. Brancos e nulos somam 16% e 4% não opinaram.