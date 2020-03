Paes provoca Crivella com dados do PIB

Equipe BR Político

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, eventual candidato ao mesmo cargo na disputa de outubro, utilizou os dados do crescimento de 1,1% do PIB brasileiro em 2019 para provocar seu concorrente Marcelo Crivella (DEM). Nos últimos anos de seus dois mandatos, de 2009 a 2017, o crescimento do PIB foi negativo. Questionando as “reclamações” de Crivella com perda de arrecadação, o pré-candidato avalia que “o que falta não é dinheiro. Tem que parar de improviso”, escreveu Paes nesta quarta, 4, no Twitter.