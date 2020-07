Paes reclama de ‘preconceito contra o Leblon’

Pré-candidato à prefeitura do Rio, Eduardo Paes (DEM) reclamou do “preconceito contra o Leblon” que supostamente estaria ocorrendo nas redes sociais. Frequentadores do bairro viraram alvo de críticas na internet após imagens de aglomerações em bares na noite de quinta-feira, 2, serem divulgadas. “Primeira vez que vejo preconceito contra o Leblon. Resto da cidade está na rua e não apanha”, afirmou o democrata.

A cidade do Rio permitiu a reabertura de bares e restaurantes nesta semana, com uma série de restrições. Medidas que pelas imagens não estavam sendo cumpridas pelos frequentadores no Leblon. “Moradores do Leblon resolveram tomar cerveja aglomerando e estão apanhando de tudo que é jeito. Só um comentário. Sem juízo de valor. Temos uma bolha em plena atividade”, completou Paes.

https://twitter.com/eduardopaes_/status/1279087290464247808