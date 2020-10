Paes tem 30% e Crivella tem 14%, aponta Datafolha

O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) tem quase o dobro das intenções de voto do que o segundo colocado, Marcelo Crivella (Republicanos). De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite de quinta-feira, 8, o candidato do Democratas tem 30% das intenções, ante a 14% do atual prefeito. Alvo da Justiça eleitoral, o Crivella foi declarado inelegível pelo TRE-RJ, mas ainda cabe recurso.

O levantamento aponta que a liderança de Paes no cenário estimulado, aquele em que os nomes dos candidatos são citados, se dá em todos os segmentos sociodemográficos, exceto entre os evangélicos e os que estudaram até o ensino fundamental – neste último, divide com Crivella (respectivamente 24% e 21%).

A dupla também lidera, mas com posições trocadas, no índice de rejeição. 59% dos eleitores afirmam que não votariam em Crivella de jeito nenhum, ante 30% que rejeitam Paes.

Na terceira posição em intenção de votos, quem aparece é a candidata do PDT, Martha Rocha, com 10%. A sequência seque com: Benedita da Silva (PT), 8%; Renata Souza (PSOL), 3%; Bandeira de Mello (Rede), 3%; Cyro Garcia (PSTU), 2%; Clarissa Garotinho (Pros), 1%; Fred Luz (Novo), 1%; Luiz Lima (PSL), 1%; e Paulo Messina (MDB), 1%. Henrique Simonard (PCO), Glória Heloiza (PSC) e Suêd Haidar (PMB) alcançaram menos de 1% das intenções de voto.

A soma das respostas que disseram que não vão votar em nenhum desses, branco ou nulo é de 22%. Não sabem ou não responderam equivalem a 3%

O Datafolha ouviu 900 eleitores do Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 7 de outubro de 2020. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RJ-09140/2020.