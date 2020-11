Paes tem 53% das intenções no Rio, contra 23% de Crivella, aponta Ibope

No Rio de Janeiro, a pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 18, aponta liderança de Eduardo Paes (DEM), com 53% das intenções de voto, contra 23% das intenções em Marcelo Crivella (Republicanos) no segundo turno da disputa da prefeitura da capital fluminense. Se contados apenas os votos válidos, o placar seria de 69% a 31%.

As intenções de voto em Paes crescem conforme aumenta a renda familiar dos entrevistados na pesquisa. Entre os com renda maior que cinco salários mínimos, o ex-prefeito tem 63% e entre os com renda até um salário mínimo, tem 47%. Paes tem vantagem também entre os mais jovens (16 a 24 anos) e mais velhos (55 anos e mais), com 61% das intenções nas duas faixas. Entre católicos, tem 64% e, entre os que avaliam a atual administração municipal como ruim ou péssima, 68%.

A maior intenção de voto em Crivella é entre homens, com 31%, entre os com idade de 35 a 44 anos, também com 31% das intenções, e entre evangélicos, com 45%. Das pessoas que avaliam a administração municipal como ótima ou boa, o prefeito tem 77%.

A quantidade de pessoas que declararam que não votarão em nenhum dos dois candidatos foi alta na pesquisa: 21%. O segundo turno deste ano no Rio deixou o eleitorado da esquerda sem um representante na disputa. No primeiro turno, os votos se dividiam principalmente entre a candidata do PT, Benedita da Silva, e a do PDT, Martha Rocha. Com a ida de Crivella no lugar das candidatas que brigavam por uma vaga, o PT declarou apoio a Paes, porém o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse que nenhuma das duas candidaturas no pleito representa o projeto e valores do partido e se decidiu não apoiar nenhum dos dois concorrentes.