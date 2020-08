Paes tripudia sobre afastamento de Witzel: ‘Avisei’

Adversário do governador Wilson Witzel (PSC) na campanha estadual em 2018, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) fez piada nesta manhã de sexta, 28, sobre o afastamento do chefe do Executivo estadual por suspeitas de corrupção na área da saúde. Na época, o ex-magistrado ameaçou dar voz de prisão a Paes caso o ex-prefeito citasse “alguma mentira ao vivo” para atacá-lo em debates. “A política está sendo feita de forma irresponsável. O crime de injúria é de pequeno potencial ofensivo e está sujeito à voz de prisão. Se for praticado durante programa de televisão, a gente vai parar na delegacia”, disse o candidato do PSC em 2018.

Hoje, Paes postou uma foto de Kinder Ovo com a legenda: “Avisei!”.