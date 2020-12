Paim quer barrar projeto que libera dinheiro do Fundeb para setor privado

O senador Paulo Paim (PT-RS) defende que o Senado altere a parte do projeto de regulamentação do Fundeb que permite uso de recursos do fundo pelo setor privado. A proposta foi aprovada pela Câmara na semana passada e esse ponto gerou controvérsia no Congresso.

“Desviar recursos do Fundeb para o setor privado é um absurdo. Isso é privatização do dinheiro público. Esse fundo tem por objetivo melhorar a educação pública de base e as condições de trabalho dos professores e profissionais. O Senado tem que barrar esse retrocesso”, disse o senador gaúcho.