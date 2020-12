País tem 1º caso confirmado de reinfecção pelo coronavírus

O Brasil registrou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou que uma mulher, de 37 anos, paciente no Rio Grande do Norte, testou novamente positivo para a covid-19. A identificação foi feita através da metodologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por sequenciamento genético. A informação foi divulgada pelos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba na noite de quarta-feira, 9.

O caso estava sendo investigado desde 23 de outubro, quando o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do RN (CIEVS-RN) recebeu a notificação sobre a suspeita.

A primeira infecção da mulher, que é profissional de saúde na Paraíba e no Rio Grande do Norte, aconteceu em junho. Após apresentar um quadro de síndrome gripal no dia 17, a paciente realizou o exame RT-PCR na Paraíba em 23 de junho.

Quatro meses depois, em 11 de outubro, a mulher voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal. Ela, então, realizou um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, e teve um novo resultado positivo para covid-19.

O acompanhamento e investigação sobre o caso foi feito em conjunto entre os setores da vigilância epidemiológica do Rio Grande do Norte, município de Natal e Estado da Paraíba.