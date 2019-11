Mundo precisa cortar 7% das emissões para conter aquecimento global

Equipe BR Político

O relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) calcula que, para que o Acordo de Paris seja cumprido, os países signatários precisam diminuir suas emissões de gases do efeito estufa em 7,6% ao ano entre 2020 e 2030. O objetivo do acordo é evitar que o aumento na temperatura global no século supere 2ºC.

No entanto, a ONU afirma que, caso os governos não se comprometam a estabelecer metas maiores para redução das emissões, a temperatura global terá aumentado 3,2ºC até o final do século – o que pode levar a um cenário com ondas de calor mortais e com tempestades e poluição catastróficas.

O prognóstico não é bom: no início de novembro, os EUA, historicamente os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, notificaram a ONU a respeito de sua saída do Acordo de Paris. O Brasil também dá sinais de que não assumirá maiores compromissos para reduzir as emissões nacionais, mesmo com o desmatamento na Amazônia tendo alcançado o aumento recorde de 29,5% em um ano.

Como informa o Estadão, o relatório foi divulgado na manhã deste terça-feira, 26, em Genebra, a seis dias do início da Conferência do Clima (COP25) que será realizada em Madri, quando as nações vão se reunir para ajustar os últimos ponteiros antes do início de 2020, quando começa a valer o Acordo de Paris.