‘Palavra final na economia é de duas pessoas: eu e Paulo Guedes’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro reclamou na tarde desta quarta-feira, 7, e disse que o “surpreendem” as reações do mercado causadas por declarações sobre as medidas econômicas do governo. Nos últimos dias falas sobre a possibilidade de furo do teto de gastos para financiar o Renda Cidadã e informações sobre a cogitação de prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade para 2021 têm gerado furor entre economistas.

“Nós não queremos fazer nada de anormal para dar um jeitinho ali, lá ou acolá. Me surpreende por vezes o mercado, por declaração de um ministro ou de um funcionário do segundo escalão falar alguma coisa e aquilo passar a ser uma verdade e a bolsa cai, o dólar sobe”, afirmou durante o lançamento do programa do governo Voo Simples. “A palavra final na economia não é de uma pessoa, são de duas pessoas: eu e Paulo Guedes.”

Bolsonaro dedicou seu discurso na inauguração do programa a rebater críticas que tem sofrido, principalmente por sua própria militância. Fez um elogio a minsitros e afirmou: “quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local eu sei que é uma boa pessoa tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia.” Desde ontem o nome indicado pelo presidente à vaga que abrirá no Supremo Tribunal Federal (STF) na semana que vem, Kássio Marques, vem sendo questionado por inconsistências em seu currículo.

O presidente também se dedicou a tentar limpar a sua imagem de “inimigo” da Lava Jato, que ganhou contornos na noite da terça, quando foi parabenizado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) pelo “desmonte do estado policialesco” com o enfranquecimento da operação. “É um orgulho dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo”, disse.