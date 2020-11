Palmas: Cinthia Ribeiro está numericamente reeleita

Com 98,73% das urnas apuradas em Palmas, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) está numericamente reeleita na capital do Tocantins. Às 19h53, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava a tucana com 36,22% dos votos válidos, o equivalente a 45.555 votos. Por ter menos de 200 mil eleitores, a cidade não tem segundo turno.

A prefeita liderou a disputa ao longo de toda a campanha. O segundo colocado foi o candidato do Pros, Professor Júnior Geo.

Cinthia tem 43 anos e é natural de Anápolis (GO). Ela foi eleita vice-prefeita em 2016, mas assumiu a prefeitura em 2018, após a renúncia do prefeito Carlos Amastha.