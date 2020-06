Pandemia deixa maioria dos trabalhadores sem renda em maio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a medir os impactos da crise da covid-19 na vida dos brasileiros. Os dados divulgados na última quarta-feira, 24, mostram que por conta do isolamento social, 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração em maio. Isso corresponde a 51,3% das pessoas que estavam afastadas de seus trabalhos e a 11,7% da população ocupada do País, que totalizava 84,4 milhões, revela a Pnad covid-19.

De acordo com o levantamento, trabalhadores domésticos sem carteira assinada foram os mais afetados pela crise. Eles representam a maior fatia de pessoas afastadas devido à pandemia (33,6%), seguidos pelos empregados do setor público sem carteira (29,8%) e pelos empregados do setor privado sem carteira (22,9%). Já entre os trabalhadores domésticos com carteira, o porcentual de afastados foi de 16,6%.

A pesquisa revelou ainda que 19 milhões de pessoas, o equivalente a 22,5%, estavam afastadas do trabalho, sendo que 15,7 milhões (ou 18,6%) estavam afastadas devido ao distanciamento social. Do total de ocupados, 65,4 milhões não estavam afastados, o equivalente a 77,5% dos ocupados.

Caiu, no entanto, o rendimento efetivo dos trabalhadores não afastados, ficando cerca de 18% menor do que o habitualmente recebido. O rendimento habitual de todos os trabalhos no País ficou, em média, em R$ 2.320 e o efetivo em R$ 1.899.

Auxílio do governo

Segundo a pesquisa, 38,7% dos domicílios brasileiros receberam algum auxílio relacionado à pandemia. O valor médio recebido foi de R$ 847 reais. Entre os benefícios, estão o Auxílio Emergencial e a complementação do Governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.