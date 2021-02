Pandemia em SP: governo anuncia crédito de R$ 125 milhões ao comércio

Diante da forte pressão de setores do comércio, turismo e serviços contrários às restrições impostas pelo governo paulista em razão da escalada da pandemia do novo coronavírus em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou nesta tarde de quarta, 3, um pacote financeiro de apoio aos comerciantes.

As medidas incluem um aporte de R$ 125 milhões em crédito pelo Banco do Povo e o Banco Desenvolve SP, e a suspensão de dívidas e parcelamento de contas. Os empréstimos serão concedidos “a juros baixos” e “com velocidade sem burocracia” para valores expressivos, de acordo com o governador.

A proposta inicial era de que as medidas restritivas ficariam em vigor até o dia 8 de fevereiro, mas, sob alegação de que as internações pela covid-19 foram reduzidas no Estado, elas foram suspendidas hoje para bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais atingidos pelas limitações à noite e nos fins de semana em todo o Estado.