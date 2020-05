Pandemia: EUA proíbem entrada de viajantes vindos do Brasil 

Para tentar conter o espalhamento do novo coronavírus em território nacional, o governo dos Estados Unidos decidiu proibir a entrada de viajantes estrangeiros provenientes do Brasil. A medida, que foi anunciada no domingo, 24, barra estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. A restrição passa a valer a partir do dia 28 de maio.

Na sexta-feira, no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a América Latina como novo epicentro do vírus, dando destaque ao Brasil, a Casa Branca e o Departamento de Estado americano concordaram em oficializar a restrição, como antecipou o Estadão.

“O potencial de transmissão não detectada do vírus por indivíduos infectados que tentam entrar nos Estados Unidos oriundos do Brasil ameaçam a segurança do nosso sistema de transporte e infraestrutura e a segurança nacional”, afirma o texto assinado pelo presidente Donald Trump.

No entanto, ainda têm entrada livre no país aqueles que possuem residência permanente nos EUA, além de cônjuges, filhos e irmãos de americanos e de residentes permanentes. Estrangeiros que possuem visto específicos, como os que representam outros governos, também estarão excluídos da restrição.