Pandemia na Alemanha ‘sob controle’

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou nesta sexta, 17, que a pandemia do novo coronavírus está “sob controle e é administrável”. De acordo com o Instituto Robert Koch, a taxa de infecção de pessoa para pessoa caiu a 0,7%. A partir de segunda-feira, as lojas de até 800 metros quadrados poderão reabrir, caso obedeçam regras rígidas de higiene, anunciou na quarta-feira a chanceler Angela Merkel. As escolas poderão retomar as aulas a partir de 4 de maio, começando pelos alunos mais velhos. “Podemos dizer agora que tem funcionado, que conseguimos passar de um crescimento dinâmico a um crescimento linear, as taxas de infecção diminuíram de maneira significativa”, disse o ministro. O país europeu registra 4.101 mortes e 138.273 casos confirmados da covid-19, segundo a Universidade John Hopkins.