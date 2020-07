Pandemia pode prejudicar candidaturas de mulheres

A desigualdade de gênero é uma entre as tantas que têm sido escancaradas durante a pandemia do novo coronavírus. Em casa, além do trabalho remoto, mulheres ainda precisam dar conta do cuidado e auxílio aos filhos em homeschooling, e das atividades domésticas. A soma desses fatores faz com que especialistas apontem para o risco de que as eleições municipais deste ano tenham menos candidaturas femininas.

Isso representaria uma queda na tendência verificada nos últimos dois pleitos municipais, quando houve aumento no número de mulheres postulantes a prefeito, vice e vereador. Em 2012, dos 479.547 nomes que disputaram a eleição, apenas 150.620 eram mulheres. Quatro anos depois, houve aumento no número de candidaturas: 496.887, das quais 158.450 eram mulheres, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“As mulheres estão sobrecarregadas com o trabalho, questões domésticas, homeschooling, com isso, acredito que a gente vai ter um impacto negativo em eventuais candidaturas femininas. Muitas mulheres que poderiam estar se candidatando vão ficar sufocadas nessa rotina de pandemia”, avalia o fundador do Ideia Big Data, Maurício Moura, que é PhD em Economia e Política do Setor Público.

A preocupação faz sentido. Pesquisa divulgada em maio pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indica que as mulheres foram mais afetadas do que homens na pandemia. O levantamento, feito a partir de questionário online com 40 mil pessoas, mostra que 26,4% das mulheres afirmam que o trabalho doméstico aumentou muito, porcentual mais de duas vezes maior que o dos homens, 13,1%, por exemplo.

“A dupla jornada está pegando muito pesado com as mulheres. Isso tem um reflexo social e como reflexo social, atrapalha o processo eleitoral”, aponta a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Luciana Veiga.

No Brasil, em 2016, as mulheres representavam 52% do total de eleitores. A porcentagem, no entanto, não se reverteu em representatividade de candidatas nos municípios. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 32% de todas as candidaturas foram femininas.