O presidente Jair Bolsonaro classificou os “panelaços” convocados para protestar contra o seu governo como “parte da democracia”. Em coletiva de imprensa com seus ministros sobre o coronavírus, Bolsonaro disse que as manifestações parecem ser “espontâneas” e que devem ser consideradas por qualquer político. “Qualquer manifestação popular, nós políticos devemos entender como parte da democracia”, disse, avisando que também há “panelaços” convocados em defesa do seu governo.