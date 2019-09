‘Pânico’ da soja encalhar

Equipe BR Político

Nenhuma autoridade assume quem são os responsáveis pelas queimadas criminosas na região amazônica, apesar de que muitos moradores locais saberem apontar onde moram e de que sobrevivem. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), diz que elas “foram geradas a partir da atividade humana próxima das cidades”. O pânico que ele tem, no entanto, é ver a soja encalhar em seu Estado, o maior produtor de grãos do País, como consequência de retaliações internacionais. Parece ser a mesma do ex-ministro Blairo Maggi e da senadora Kátia Abreu (PDT-TO). “Fiquei em pânico. O nosso estado tem grande relação de venda de produtos com os mercados internacionais. Por Mato Grosso ser o maior produtor brasileiro de commodities agrícolas e mais da metade do que produzimos ir para exportações, dependemos da boa imagem e da boa relação do país com esses mercados”, disse ele à Folha ao ser questionado sobre o que sentiu quando viu o presidente francês, Emmanuel Macron, dar a sapatada no Brasil em razão do fogo na Amazônia.

