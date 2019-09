Pantanal em estado de emergência por incêndios criminosos

Equipe BR Político

Em meio às manifestações da Greve Geral pelo Clima, que ocorrem em mais de 130 países nesta sexta-feira, 20, a WWF-Brasil no Pantanal classificou como situação de emergência o estrago provocado pelas queimadas no Pantanal brasileiro. Em agosto, os focos de incêndio na região quase quadruplicaram na comparação com o mesmo mês em 2018. Segundo a ONG, cerca de 90% desses focos são criminosos. Os dados mostram que, mesmo sem ter terminado, 2019 é o ano com maior número de queimadas no bioma desde 2012.

Desde o início do ano, foram detectados 3.679 incêndios na região. Desse total, 1.690 ocorreram em agosto, 1.495 nos primeiros 13 dias de setembro e 494 nos outros meses do ano.

Agosto e setembro tendem a registrar maiores focos de fogo por serem meses de estação seca. Por isso, a tendência é que os números aumentem ainda mais até o fim de setembro. A situação levou o governo do Mato Grosso do Sul, Estado brasileiro que abriga a maior parte do bioma, a declarar estado de emergência.

Como o Pantanal também abrange áreas no Paraguai e na Bolívia, a rede internacional de ONGs Observatório do Pantanal, que também emitiu um documento a respeito da situação do bioma, recomenda ativar o Protocolo de Cooperação e Assistência de Emergência Ambiental do Mercosul, que oferece assistência regional aos países membros do bloco em caso de incêndios florestais. O protocolo também estabelece que, no caso de emergência ambiental em um dos membros, os outros Estados devem ser avisados para, inclusive, impedir que a situação se alastre até seus territórios. “O que a gente discute é justamente a falta de um sistema de alerta, de monitoramento para que o próprio aparato dos Estados pudesse perceber com antecipação uma situação do tipo. O que temos hoje é muito precário”, diz Rafaela Nicola , diretora da Wetlands Internacional no Brasil, ao BRP.

Segundo Nicola, a necessidade de um sistema de monitoramento, que pudesse mobilizar uma ação rápida de Estados em emergências do tipo, é observada há alguns anos. No entanto, ela afirma que o problema dos incêndios se agravou em 2019. “Essa situação toda foi intensificada mais recentemente. Isso não há duvidas. É alarmante pensar que 10% do Pantanal pegou fogo”, disse.

A região do Pantanal é considerada um Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO. O bioma também é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta.