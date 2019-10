Equipe BR Político

No encerramento do Sínodo da Amazônia, o papa Francisco revelou que pretende criar uma espécia de “departamento” dentro do Vaticano voltado para os problemas da região. A área deverá ficar sob a tutela do cardeal ganês Peter Turkson, que comanda o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

“Na Amazônia aparece todo tipo de injustiça, destruição de pessoas, exploração de pessoas em todos os níveis. E destruição da identidade cultural”, disse Francisco.