Papa faz apelo por ‘diálogo’ entre EUA e Irã

Equipe BR Político

Em discurso a embaixadores de 183 países, nesta quinta-feira, 9, no Vaticano, o Papa Francisco voltou a comentar o clima de tensão entre EUA e Irã em meio aos conflitos que se acirraram ao longo da última semana após a morte do general iraniano Qassim Suleimani e do revide com mísseis contra as bases americanas no Iraque.

O religioso fez um apelo para que EUA e Irã mantenham o diálogo e autocontrole. “Particularmente preocupantes são os sinais que chegam de toda a região, após a recrudescência da tensão entre o Irã e os Estados Unidos que se arrisca, antes de tudo, a colocar a dura prova o lento processo de reconstrução do Iraque, bem como a criar as bases dum conflito de mais vasta escala que todos quereríamos poder esconjurar. Por isso, renovo o meu apelo a todas as partes interessadas para que evitem um agravamento do conflito e mantenham ‘acesa a chama do diálogo e do autocontrole’, no pleno respeito da legalidade internacional”, disse o pontífice aos diplomatas.