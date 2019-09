Marcelo de Moraes

O Papa Francisco fez, neste domingo, um apelo para que os incêndios da Amazônia sejam controladas o quanto antes. Segundo o site oficial do Vaticano, a preocupação do Papa aconteceu depois da oração mariana do Angelus.

“Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta”, disse o Papa Francisco.