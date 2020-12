Papa pede ‘vacina para todos’ em mensagem de Natal

Em sua mensagem de Natal anual “Urbi et Orbi” (À cidade e ao mundo), o papa Francisco pediu “cooperação internacional” de lideranças políticas para que “todos tenham acesso à vacina contra o coronavírus. E disse que neste momento “precisamos mais do que nunca de fraternidade”, tanto no seio familiar quanto entre povos e nações.

“Que o Filho de Deus renove nos líderes políticos e governamentais um espírito de cooperação internacional, começando pela saúde, para que todos tenham acesso a vacinas e tratamento”, disse Francisco. “Neste momento da história, marcado pela crise ecológica e pelos graves desequilíbrios econômicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus, precisamos mais do que nunca da fraternidade”, afirmou o pontífice.

“Meu pensamento se dirige neste momento às famílias: as que não podem se reunir hoje, assim como as que se veem obrigadas a ficar em casa. Que o Natal seja para todos uma oportunidade para redescobrir a família como berço da vida e da fé; um lugar de amor que acolhe, de diálogo, de perdão, de solidariedade fraterna e de alegria compartilhada, fonte de paz para toda a humanidade. ”