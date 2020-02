Papa vai ter audiência com Lula

Gustavo Zucchi

O ex-presidente Lula terá uma audiência com o papa Francisco no próximo dia 13 de fevereiro. O fato foi comemorado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), que vê no encontro a prova de que o pontífice acredita na inocência de Lula. “O papa não se encontraria com um corrupto”, disse.

Em razão da viagem, o petista pediu ao juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, que suspenda interrogatório na Operação Zelotes agendado para dia 11. Na ação penal, o petista responde pelo crime de corrupção passiva por, supostamente, ter participado da “venda” da Medida Provisória 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.