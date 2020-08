Para 61%, Brasil é um país racista, aponta pesquisa

Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas indica que 61% dos brasileiros entrevistados apontam o Brasil como um país racista. Enquanto 34,5% dizem que não e 4,5% não sabem ou não opinaram.

Quatro meses depois do caso George Floyd, em Minneapolis, nos EUA, homem negro que foi sufocado pelo joelho de um policial branco até a morte, cenas de abordagens semelhantes foram noticiadas no Brasil. Ainda assim, 67,6% dos entrevistados dizem que o racismo no País não é pior do que nos EUA. Outros 22% dizem que aqui a situação é pior, enquanto 10,4% não sabem ou não opinaram.

O levantamento foi realizado por telefone com 2.240 entrevistados, entre os dias 19 e 23 de julho, com brasileiros de 242 municípios das 27 unidades federativas. Veja outros resultados abaixo:

Já presenciou um ato de discriminação racial contra outra pessoa?

59,5% não; 39,6% sim; e 0,9% não respondeu

Já foi vítima de preconceito em razão da cor da pele?

80,4% não; 18,8% sim; e 0,8% não respondeu

Entre os que responderam a questão acima com sim: Em qual ambiente foi vítima de preconceito em razão da cor de sua pele?

5,2% estabelecimentos comerciais; 4,5% trabalho; 4% instituições públicas; 1,5% entre familiares e amigos; 2,5% outros ambientes; e 1,2% não lembra, não sabe ou não respondeu

Negros e brancos têm oportunidades iguais no Brasil?

56,7% não; 43,3% sim