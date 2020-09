Para 66,7% dos deputados, não será permitida reeleição de Maia

Segundo levantamento feito pela consultoria financeira Necton e divulgado nesta quinta, 10, 66,7% dos deputados consultados afirmaram que não será permitida a reeleição de Rodrigo Maia (DEM) para a presidência da Câmara. Já no Senado, os senadores se dividem igualmente entre os que acreditam ser possível (44,4%) e os descrentes (44,4%) com relação à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM) para o comando da Casa.

Perguntados sobre o nome mais competitivo para o lugar de Maia, 40,5% dos deputados não souberam responder, mas o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) lidera com 16,2% as apostas como substituto do democrata. Maia aparece com 13,5% e, Baleia Rossi (MDB-SP), em terceiro, com 10,8%.

A reeleição dos presidentes das duas Casas legislativas não é permitida pela Constituição, à exceção de quando as eleições para as Mesas ocorrem em legislaturas distintas. Uma PEC com a possibilidade foi apresentada ao Senado na semana passada, mas ainda sem previsão de análise.

A pesquisa foi realizada de 31 de agosto a 8 de setembro.