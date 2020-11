Para 77% Brasil deve ter segunda onda do coronavírus, mostra XP/Ipespe

A pesquisa XP/Ipespe de novembro, publicada nesta segunda-feira, 23, apontou que 77% da população já acredita que o Brasil deve passar por uma segunda onda da covid-19. Segundo o levantamento, subiu também de 28% para 37%, em relação a outubro, a quantidade de pessoas que dizem estar com muito medo da doença. O patamar é o mesmo do registrado em julho, quando o País ainda sofria com pico de casos diários na primeira onda.

Aliada ao aumento do medo dos brasileiros em relação à pandemia, que continua matando em média quase 500 pessoas por dia em decorrência do coronavírus nas últimas semanas, a avaliação da atuação de Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia também piorou. Os que avaliam como ótima ou boa a gestão do presidente na área caiu de 30% para 25% e os que a consideram ruim ou péssima foi de 47% para 49%.

Na mesma direção segue a popularidade de Bolsonaro. Na pesquisa, em relação a outubro, o porcentual que avalia o governo como ótimo ou bom o governo caiu de 39% para 37% e o grupo que analisa como ruim o péssimo subiu de 31% para 34%.

Quanto à condução da economia, a percepção negativa prevalece. Para 52% dos entrevistados, 5 pontos a mair do que em outubro, a economia está no caminho errado, enquanto 35% avaliam estar no caminho certo.

A pesquisa realizou 1.000 entrevistas com abrangência nacional, no período de 18 a 20 de novembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.