Para ACM Neto, questão ambiental supera ‘discussão ideológica’

Equipe BR Político

Durante o evento da ONU em Salvador (BA) que discute temas ambientais, o prefeito soteropolitano ACM Neto (DEM) aproveitou a deixa para alfinetar a postura do governo federal com relação ao meio ambiente. “O tema de preparação das cidades para as mudanças climáticas é algo que transcende e ultrapassa as discussões ideológicas, as preferências político-partidárias. É um tema que deve unir a todos”, escreveu Neto em seu Twitter nesta terça-feira, 20. O evento em questão, chamado Semana do Clima, quase foi cancelado por determinação do Ministério do Meio Ambiente em maio, mas o governo voltou atrás na decisão após diálogo com a prefeitura de Salvador. Ontem, Neto também relembrou que “não mediu esforços” para que a Semana acontecesse.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.

O tema de preparação das cidades para as mudanças climáticas é algo que transcende e ultrapassa as discussões ideológicas, as preferências político-partidárias. #LACClimateWeek #SemanadoClimaSSA #JuntosPeloClima #SemanadoClima pic.twitter.com/nc2W45zyi6 — ACM Neto (@acmneto_) August 19, 2019