Para Alcolumbre, não há escolha entre saúde e economia

Recuperado da covid-19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou na noite de terça, 7, que a vida é mais importante que a economia no atual contexto de pandemia do novo coronavírus. “Não há uma escolha entre economia ou saúde. Só há um caminho: manter as pessoas com vida, e o Estado dar as condições para garantir a economia”, disse ele. Como você leu aqui no BRP, com Jair Bolsonaro tornando pública sua insatisfação com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Maia, tentam blindar politicamente o colega de partido. “Neste momento, é fundamental deixar de lado a questão fiscal, para socorrer empresas e cuidar dos empregos. Esses passos sendo tomados pelo Parlamento, estamos unidos e comprometidos com os brasileiros”, disse o presidente do Senado com relação ao papel da Casa durante a crise.