Para ampla maioria, Lava Jato deve continuar

Equipe BR Político

2019 foi o ano em que a Lava Jato completou seu quinto aniversário, mas também foi o ano em que a operação passou a ser contestada como nunca entre a sociedade, políticos e no Judiciário. Isso, no entanto, não foi o suficiente para alterar o elevado índice de apoio à operação, segundo o Datafolha.

Levantamento do instituto divulgado nesta sexta-feira, 13, indica que 81% dos entrevistados consideram que a investigação ainda não cumpriu seu objetivo e deve continuar. Outros 15% disseram que a investigação deveria acabar, e 4% não souberam responder. Em abril do ano passado, 84% disseram que ela deveria ser mantida. Vale destacar que na primeira pesquisa, o ex-presidente Lula – principal político já preso pela operação – acabara de ir para a prisão. Enquanto neste mês de dezembro, o petista está em liberdade após decisão do STF.

A pesquisa ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios de todo o País nos dias 5 e 6 na semana passada. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.