Pará amplia lockdown

Com o aumento no número de casos de pacientes com o novo coronavírus, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), decidiu ampliar o lockdown no Estado. A partir de terça-feira, 19, mais sete cidades passarão a adotar o bloqueio total na circulação, que já estava valendo para Belém e outros nove municípios do Estado.

“O lockdown nas 17 cidades segue até o dia 24 de maio. É uma medida temporária, porém fundamental para continuarmos o combate à Covid-19 e a salvar vidas”, anunciou Barbalho, no domingo, 17, no Twitter. O Pará tem hoje 13.864 casos confirmados e 1.239 óbitos em decorrência do novo coronavírus, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.

Ontem, seria o último dia previsto para o lockdown na capital e mais nove municípios, sendo a maioria da região metropolitana. Mas o governo prorrogou o decreto até o dia 24, por não ter alcançado o índice de isolamento social de 70% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter o avanço da pandemia.