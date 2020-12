Para Baleia, Câmara independente impede que o ‘Executivo exorbite seu poder’

Candidato à Presidência da Câmara pelo grupo do centro democrático, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) reforçou a importância da eleição de um parlamentar independente do Planalto para o cargo. Seu principal adversário, o deputado Arthur Lira (PP-AL), tem apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro.

“Por que a Câmara tem que seguir independente? Porque, durante a pandemia, aprovamos com urgência medidas que interessam à população, mas que o governo nem sempre tem pressa e interesse. Foi assim com o Auxílio Emergencial e o Fundeb. Só com independência isso é possível”, disse o deputado.

“Independência da Câmara é lutar pelos direitos do povo brasileiro, impedir que o Executivo exorbite em seu poder, instalar CPIs se houver requisitos, dar espaço para as minorias. Esses e outros compromissos estão na carta assinada com partidos de oposição. É o que defendo”, acrescentou.