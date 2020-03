Para Bolsonaro, ‘certos governadores estão tomando medidas extremas’

O presidente Jair Bolsonaro fez críticas nesta sexta, 20, a governadores que têm tomado “medidas extremas” de combate ao coronavírus, especialmente o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ontem publicou decreto suspendendo viagens aéreas, terrestres e aquaviárias. O presidente se disse “preocupado” com o fechamento das divisas do Estado. “Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas que não competem a eles, como fechar aeroportos, rodovias, shoppings e feiras”, afirmou em referência à necessidade de autorização da União para fechamento de aeroportos. Witzel limitou também o acesso a praias, rios e portos turísticos da cidade.