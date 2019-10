Para Bolsonaro, ‘porteiro é o menos culpado’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro acredita que o porteiro, responsável por citá-lo em depoimento sobre o caso Marielle, “é o menos culpado”. Em uma publicação no Facebook na noite de quarta-feira, 30, o presidente saiu em defesa do funcionário de seu condomínio.

Segundo o presidente, “não é justo” colocar o porteiro como único responsável por envolvê-lo nas investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. “Por ser uma pessoa humilde pode ter sido induzido a assinar o depoimento”, escreveu o presidente na publicação.

Na mesma postagem, Bolsonaro compartilhou a foto de um despacho do advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, no qual solicita que o procurador-geral da União apure vazamentos do processo que investiga o duplo assassinato.