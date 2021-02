Para Bozzella, ‘Planalto está na Black Friday’

Ex-bolsonarista, o deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP) criticou a possível recriação de ministérios e abertura de postos para contemplar integrantes do Centrão. Para o deputado, que rompeu com Jair Bolsonaro, o Planalto estaria promovendo uma espécie de “Black Friday” ofertando cargos em troca de apoio.

“O Palácio do Planalto está na Black Friday, é o saldão de Ministérios. E aí, Minto, me diz, quem é o traidor?”, escreveu o deputado nas suas redes sociais fazendo um trocadilho com o apelido “Mito”, que é usado pelos fãs do presidente.