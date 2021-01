Para Caetano, momento é de apoio a Baleia Rossi

O cantor e compositor Caetano Veloso recomendou aos deputados nesta terça, 19, que votem no candidato Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, em 1 de fevereiro. O parlamentar tem apoio de Rodrigo Maia e 12 partidos, incluindo os de esquerda, com exceção do PSOL, que lançou a deputada Luiza Erundina (SP) ao posto.

E por falar em PSOL, até o colega de Erundina de partido, Marcelo Freixo (RJ), recomenda voto em Baleia.

Por óbvio, o candidato do centro ao comando da Câmara reagiu à forcinha de Caetano. “Como disse Caetano, não podemos deixar o Congresso na mão do Executivo. É isso que está em jogo. A defesa da democracia é o que nos une. Somos 12 partidos que deixaram de lado as diferenças. Estamos juntos no que mais importa”, escreveu no Twitter. É o que muitos esperam de Baleia.

Um dos adversários de Baleia é o deputado Arthur Lira (PP-AL), preferido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Temos, como defensores da democracia, de pedir aos deputados que também a defendem que votem em @Baleia_Rossi #CaetanoVeloso — Caetano Veloso (@caetanoveloso) January 19, 2021