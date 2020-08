Para Calero, Rio vive um ‘looping eterno’ de denúncias

O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) lamentou que o Rio esteja vivendo mais uma vez um escândalo envolvendo a cúpula do poder do Estado em denúncias de corrupção. Nesta sexta, o governador Wilson Witzel foi afastado do cargo por 180 duas, acusado de participar de desvios nos recursos da Saúde. Outros integrantes do governo e políticos locais também estão sendo investigados no escândalo, entre eles o vice-governador Cláudio Couto e o presidente da Alerj, André Ceciliano.

“Mais um governador afastado. A cúpula do poder mais uma vez na mira da PF. Políticos investigados por esquemas de corrupção na saúde, em plena pandemia! Um sujeito eleito com o discurso da moralidade! É lamentável e triste, mas parece que no Estado do Rio vivemos em looping eterno”, postou Calero nas suas redes sociais.