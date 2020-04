Para Camilo, saída de Mandetta causa ‘enorme preocupação’

View this post on Instagram

Externo minha enorme preocupação com a saída no ministro Luiz Henrique Mandetta do comando da pasta da Saúde, num momento de extrema gravidade pelo qual passa o Brasil diante da pandemia do coronavírus. O ministro Mandetta demonstrou conduzir seu trabalho com o rigor técnico necessário, colocando a ciência em primeiro lugar, sem ideologia ou partidarismo, que são questões inaceitáveis neste momento. Sua saída representa uma enorme perda para o Brasil. Que o Governo Federal sinalize um caminho para o país, com a máxima urgência, neste momento tão delicado.