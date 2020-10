Para Ciro, desemprego é ‘tragédia de um governo perdido’

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes criticou o governo Bolsonaro por conta do aumento do número de desempregados no País. Segundo os dados referentes à última semana de setembro da PNAD-COVID19, divulgados sexta-feira pelo IBGE, o Brasil tem agora 14 milhões de desempregados. O número reflete o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Para Ciro, porém, o aumento do desemprego poderia ter sido contido se o governo tivesse um projeto de desenvolvimento.

“O desemprego bate recorde no Brasil, com 14 milhões de pessoas procurando trabalho. Segundo o IBGE, o número já vinha aumentando antes mesmo da pandemia, com 12,3 milhões de desempregados em fevereiro deste ano. Tragédia de um governo perdido, sem projeto que desenvolva o país”, afirmou Ciro.