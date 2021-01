Para conter variante, Brasil proíbe voos vindos da África do Sul

Por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 26, o governo federal proibiu, por tempo indeterminado, a entrada no Brasil de voos vindos da África do Sul. A medida visa conter a disseminação em território nacional da nova variante da covid-19 identificada naquele país.

A medida estende decisão de dezembro válida para Irlanda do Norte e Reino Unido. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem por esses países nos últimos 14 dias.

A decisão considera “o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e na República da África do Sul, pode causar no cenário atual vivenciado no País”. O Brasil enfrenta uma nova fase de aumento de casos e óbitos decorrentes da doença, com agravamento em alguns Estados, como o Amazonas. Até agora, a covid-19 já causou mais de 217 mil mortes no País.

A norma mantém a proibição de ingresso de estrangeiro de qualquer nacionalidade por rodovias ou por transporte aquaviário, com exceção para visitantes do Paraguai, que já estavam liberados a entrar no Brasil desde outubro. Mas não impede a entrada de estrangeiros por via aérea (fora Reino Unido, África do Sul e Irlanda do Norte), “desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro”.

Para ingressar no Brasil por avião, no entanto, o governo tornou obrigatória, desde dezembro, a apresentação de teste negativo ou não reagente para a covid-19 do tipo RT-PCR, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque.