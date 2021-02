Para Cristovam, Lula e Bolsonaro são competentes na estratégia política

Na visão do ex-senador Cristovam Buarque, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostram que são “competentes” ao executarem sua estratégia política. Bolsonaro conseguiu provocar uma crise interna nas lideranças de centro, as dividindo com cargos e emendas. Já Lula ganhou terreno político no embate contra os integrantes da Lava Jato e tenta reverter suas condenações.

Cristovam acha que os outros postulantes ao Planalto em 2022 só se dividem.

“Nesta semana, ficou claro que o Brasil tem dois políticos competentes, Lula e Bolsonaro, que seguem suas estratégias para os dois chegarem ao segundo turno. Os demais provam ser principiantes, divididos e sem propostas”, disse o ex-governador do Distrito Federal.