Para deputado, ‘Centrão fisgou Bolsonaro’

O deputado Rubens Otoni (PT-GO) não tem dúvidas de que Jair Bolsonaro comete um erro se acha que se fortaleceu com a vitória de Arthur Lira (PP-AL). Na visão do parlamentar, a conta da vitória do Centrão na Câmara “vai chegar mais cedo do que Bolsonaro imagina”.

“Bolsonaro que não se iluda. Ele não fez o presidente da Câmara. O centrão é que o fisgou”, diz Otoni.

“Lira, que foi soldado de Eduardo Cunha, vira general e com as mesmas vaidades e ambições do ex-chefe. A conta vai chegar mais cedo do que Bolsonaro imagina. A tristeza é que o povo paga a maior parte”, acrescentou o deputado.