Para deputado do PSL, ‘Moro está sendo fritado’

Marcelo de Moraes

Um dos principais apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro, em 2018, e hoje afastado da cúpula bolsonarista, o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) tem repetido incessantemente nas suas redes sociais que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, “está sendo fritado” dentro do governo.

“Por favor, façam o print do que escrevo mais uma vez e guardem. Moro está sendo fritado! Eles “permitem” que qualquer pessoa brilhe, porém não mais do que eles. Depois não digam que não avisei, eu já vi esse filme antes”, escreveu, ontem à noite, o deputado, que é vice-presidente nacional do partido e integra a ala próxima ao deputado Luciano Bivar, que preside a legenda.

“Estão fritando Moro. Já está tudo traçado, esse será um dos grandes erros que Jair Bolsonaro, o meu presidente, poderá cometer. Ele já quebrou sua palavra com dezenas de pessoas, eu que o diga, mas dessa vez não sairá barato, se ele insistir nisso, será o início do fim”, disse Julian, na última sexta.