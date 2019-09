Para Di Pietro, antilavajatismo é diversionismo

Equipe BR Político

Fonte de inspiração do ministro Sergio Moro, o ex-magistrado da Operação Mãos Limpas, na Itália, Antonio Di Pietro, pensa como o fã. Hoje ele atua como advogado, mas, assim como o brasileiro, também se lançou à política após encerradas as investigações no país Europeu. Foi ministro, deputado e senador.

“Aqui (Brasil) também estão recorrendo à acusação de abuso nas investigações. O crime que cometeram não pode ser justificado por acusações não comprovadas. Também fui acusado de abuso, mas fiz tudo com boa-fé. Acusar um juiz de ter cometido abusos serve para tirar a atenção da opinião pública e deslegitimar a investigação. Quando é acusada de um crime, a pessoa tem que mostrar que não cometeu, não que não gosta do juiz. É muito sem-vergonhismo”, disse Di Pietro à Folha, durante passagem por Curitiba na semana passada.