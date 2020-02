Para Dilma, esquerda tem de ‘olhar’ para eleitorado de Bolsonaro

Equipe BR Político

A tese de que a esquerda precisa se aproximar e não desprezar o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro foi defendida pela ex-presidente Dilma Rousseff nesta quarta, 5. Segundo respondeu ao site Deutsche Welle à questão de como reconquistar esses eleitores, Dilma afirmou que “nós temos de discutir com aqueles que defenderam Bolsonaro porque acham e acreditam que a questão da segurança no Brasil é a questão central”. A ex-presidente reiterou o que alguns representantes do PT têm dito com base em pesquisas de opinião sobre a necessidade do partido se reaproximar do “povo” caso queira ser competitivo em disputas presidenciais. “A esquerda vai ter de ter um trabalho junto ao povo. Cada vez mais. Nós temos de olhar para os evangélicos que votaram no Bolsonaro”.