O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse não ter dúvidas que a moderação no comportamento de Jair Bolsonaro não é para valer. O governo citou como exemplo a fala do presidente na qual teria minimizado as vítimas fatais do coronavírus no Brasil.

“Bolsonaro volta a minimizar tragédias e mortes. É a prova de que a propalada “moderação” de Bolsonaro é mais uma fake news. Absolutamente lamentável essa reiteração do desrespeito com as famílias”, escreveu Dino no seu Twitter.