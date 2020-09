Para Dino, reforma administrativa é outra ‘solução milagrosa’ do governo

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou a investida do governo na apresentação da reforma administrativa. Para ele, a proposta é apenas mais uma “solução milagrosa”, quando, na verdade, o governo deveria estar focado no combate à desigualdade social.

“Depois da reforma da Previdência de ‘R$ 1 trilhão’; do Marco do Saneamento de ‘R$ 400 bilhões’; da reforma tributária que não existe; vem aí a nova solução milagrosa: a ‘reforma administrativa’. E a desigualdade social permanece intocada”, criticou Dino, em comentário feito no Twitter.