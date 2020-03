Para Doria, Eduardo ‘envergonha os brasileiros’ por declaração sobre China

O governador de São Paulo, João Doria, reagiu nesta quinta, 19, no Twitter às declarações do deputado Eduardo Bolsonaro de que os chineses são responsáveis pela pandemia do coronavírus. Segundo ele, o parlamentar “envergonha os brasileiros”. Na noite de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu desculpas ao principal parceiro comercial do Brasil.

Para Doria, a declaração de Eduardo foi “preconceituosa”, na mesma linha exposta pela Organização Mundial da Saúde em alerta sobre os riscos de preconceito contra o povo chinês quando se relaciona o atual estado de crise global pelo coronavírus ao país asiático.

O filho do presidente afirmou na noite de quarta, 18, que “quem assistiu Chernobyl (série da HBO) vai entender o q ocorreu.Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas q salvaria inúmeras vidas A culpa é da China e liberdade seria a solução”.