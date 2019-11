Pará e Mato Grosso lideram desmatamento

Equipe BR Político

Pará e Mato Grosso apresentaram as duas maiores taxas de desmatamento da região amazônica segundo dados do Inpe apresentados na manhã de segunda, 18, relativos a agosto de 2018 a julho de 2019. Dos 9.762 km2 do bioma desmatados, o Pará é responsável por 40% (3,8 mil km2) e Mato Grosso por 17,2% (1,6 mil km2). Roraima é o Estado que apresentou o maior avanço porcentual do período: o aumento do desmatamento foi de 216%.

Em julho, o governador Helder Barbalho (PA) sancionou uma nova lei de regulamentação da terra considerada favorável à grilagem pelo Ministério Público Federal. Segundo anotou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) na época, “parte considerável do patrimônio fundiário do estado passará para mãos privadas com possibilidade de preço até nove vezes inferior ao do mercado de terras, sem grande expectativa de contrapartida social e ambiental. A medida também facilita a legalização de terras públicas ocupadas ilegalmente e impacta na grilagem de terras e, consequentemente, no aumento da violência no campo.”